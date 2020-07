Ciccio Graziani: “Inter, già fatti grossi miglioramenti. Chiaro che certi uomini…”

Ciccio Graziani, a XXL, ha parlato della situazione di classifica dell’Inter: «Può succedere ancora qualsiasi cosa. Se facciamo il raffronto con il passato, la squadra nerazzurra ha fatto grossi passi in avanti. Otto punti in più rispetto alla scorsa stagione e vede il secondo posto. È chiaro che certi uomini, quelli più importanti della squadra, devono dare qualcosa di più, come Lautaro per esempio, ma insomma i nerazzurri hanno un buon calendario e hanno la possibilità di arrivare al secondo posto».

(Fonte: XXL – SportMediaset)