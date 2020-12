Giornale – Inter, Mihajlovic evoca cattivi ricordi: i numeri verso la sfida col Bologna

Gara importante per l’Inter di Antonio Conte questa sera. I nerazzurri proveranno a mettere pressione al Milan e ad allungare sulle inseguitrici in classifica. Bisognerà fare i conti però con un avversario piuttosto scomodo. Lo spiegano i colleghi de Il Giornale: “L’ultimo incrocio con Mihajlovic evoca cattivi ricordi ai nerazzurri: ko casalingo, nonostante un gol di vantaggio e un uomo in più («una sconfitta incredibile, dopo una partita dominata»). Poco conta che quest’anno a San Siro, l’Inter abbia vinto solo 2 volte su 4, e sempre soffrendo: senza pubblico, sono solo statistiche. Le stesse per le quali Mihajlovic ha sconfitto l’Inter 2 volte su 3 da quando allena il Bologna e per le quali dopo i successi con Sampdoria e Crotone, anche per i rossoblu, la sfida di stasera può valere il tris di vittorie“.