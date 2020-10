Repubblica – Inter-Milan, sul derby si allunga l’ombra della Asl. Entrambe le squadre…

Dopo Skriniar, Bastoni, Gagliardini e Nainggolan, anche Ionut Radu è risultato positivo al Coronavirus. Un numero preoccupante a otto giorni dal derby, un campanello d’allarme per Antonio Conte. Anche il Milan deve fare i conti con tre giocatori positivi: Ibrahimovic, Gabbia e Duarte. Secondo quanto riporta Repubblica, ad oggi il derby non è a rischio, a meno che non ci sia un’impennata di positività nei prossimi giorni.

“Entrambe le squadre sono lontane dai 10 contagiati che possono portare a chiedere il rinvio della partita. La verità si avrà solo a poche ore dal fischio d’inizio, fissato per le ore 18 di sabato 17 ottobre: l’Italia ha deciso di seguire il protocollo Uefa e anziché sottoporre i calciatori a un test ogni quattro giorni, è sufficiente essere negativi a 48 ore dalla partita per poter scendere in campo. Ma Massimo Galli, responsabile del reparto di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, non ha escluso la possibilità di un intervento della Asl locale, sulla scia di quanto successo a Napoli alla vigilia della sfida contro la Juventus“.

(Repubblica)