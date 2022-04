Inter-Milan, San Siro sold out: atmosfera unica per il derby di Coppa Italia

È un San Siro pieno di passione nerazzurra quello che si appresta ad accogliere circa 150.000 tifosi in soli 4 giorni

Andrea Della Sala

MILANO – È un San Siro pieno di passione nerazzurra quello che si appresta ad accogliere circa 150.000 tifosi in soli 4 giorni, tra Derby di Coppa Italia e Inter-Roma di Campionato. Si inizia dal sold out della stracittadina: il Meazza, sarà pieno come mai per una Semifinale di Coppa Italia disputata a San Siro. Voci e cuori nerazzurri uniti per spingere la squadra di Simone Inzaghi verso l’obiettivo Finale.

Gli ultimissimi biglietti di primo anello sono disponibili su inter.it/tickets

CANCELLI APERTI DALLE 18

Con il calcio d'inizio in programma alle 21:00, i cancelli di San Siro martedì apriranno alle 18:00. L'invito, per tutti i tifosi, è di recarsi allo stadio già a ridosso dell'orario di apertura per agevolare le operazioni di afflusso.

INGRESSO SOLO CON IL GREEN PASS BASE

Per accedere allo stadio sarà necessario esibire i seguenti documenti: biglietto del match, documento d'identità, Green Pass “base” (come da D.L. 24 del 24/3/22) preferibilmente in formato digitale per velocizzarne la lettura.

I titolari di biglietti di secondo anello verde dovranno entrare dall’ingresso n.3, i titolari di biglietti di terzo anello verde dovranno entrare dall’ingresso n.2, l’ingresso 13 è riservato alla tifoseria ospite del Milan (biglietto di secondo anello blu).

Tutti gli altri ingressi sono consigliati ma non obbligatori, per questo motivo ci si può spostare da un ingresso ad un altro dove c’è meno coda.

REGOLAMENTO: OBBLIGATORIO L'USO DELLA MASCHERINA FFP2

I presenti sono tenuti a rispettare il regolamento d'uso e il codice di condotta, sedersi al proprio posto indicato sul biglietto e a indossare la mascherina FFP2 per tutta la permanenza all'interno dello stadio. Si ribadisce il divieto di fumo all'interno di tutto l'impianto.

Sarà vietato introdurre i seguenti oggetti nello stadio: stampelle, ombrelli grandi, accendini, laser, fumogeni, bandiere o vessilli non precedentemente autorizzati, caschi, passeggini, trolley e apparecchi fotografici professionali, pc portatili e tablet.