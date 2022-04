Calabria: “Bisogna ripartire. Gol annullato? Poco da commentare, i giocatori dell’Inter…”

Intervistato da Mediaset, Davide Calabria, capitano del Milan, ha commentato così quanto accaduto nel derby di Coppa Italia contro l'Inter

"Dobbiamo ripartire subito e lasciarci alle spalle questa partita. Mangiamoci le mani stasera, ma da domani testa alla prossima partita lavorando sodo ancor più di prima. Questa partita non avrà ripercussioni sul campionato: siamo una squadra forte, dobbiamo ripartire da subito. Non abbiamo portato a casa il risultato che volevamo, ma dobbiamo subito voltare pagina. Il gol annullato a Bennacer? I giocatori dell'Inter chiedevano un fallo di mano, c'è poco da commentare: mi sembrava un gol netto. Handanovic non sarebbe mai arrivato su quella palla. Sono scelte, non so dire se siano giuste o meno. La sensazione dal campo era comunque un'altra".