EDICOLA CDS – L’Europa siamo noi: Milan e Inter preparano l’assalto Champions

"L'Europa siamo noi". Recita così il titolo del Corriere dello Sport in edicola martedì 7 dicembre 2021. "In testa al campionato, Milan e Inter preparano l'assalto Champions. Pioli si gioca il passaggio agli ottavi con Ibra, Klopp fa un ampio turnover. Inzaghi al Bernabeu per il prestigio: vuole soffiare il primato ad Ancelotti". C'è spazio anche per un'intervista a Zenga: "Oscar a Spalletti e Gasperini".