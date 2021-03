Libero – Milano è tornato: Inter e Milan prenotano due posti Champions

Le due squadre milanesi si stanno confermando grandi protagoniste della stagione e scavano un primo solco sulle avversarie

L'Inter vince, il MIlan risponde, tutte le altre perdono terreno: si può sintetizzare così la ventiquattresima giornata di Serie A. Risultati che, secondo Libero, permettono alle due milanesi di guadagnarsi un forte vantaggio per quanto riguarda la qualificazione alla prossima Champions League: "L'Inter allunga in vetta e il Milan resta in scia. Le milanesi, di nuovo a braccetto, scavano un solco e si riappropriano della sfida scudetto una settimana dopo essersela giocata nel derby. [...] Proprio mentre l'Inter si è completata - per paradosso, o forse no, attorno a Eriksen, ora padrone del gioco della squadra -, le rivali una dopo l'altra hanno perso le certezze accumulate negli ultimi anni (la Juve, questa settimana) o mesi (il Milan, settimana scorsa). [...] Basta poco per entrare nelle migliori quattro così come per uscirne, al punto che sono tutte coinvolte. Forse solo le milanesi ora possono sentirsi escluse. Infatti l'altra notizia di giornata è che il Milan torna con forza nella lotta scudetto".