Inter-Milan, derby alle 18 a San Siro: dove vedere in tv la grande sfida

Questa sera alle ore 18 andrà in scena il derby tra Inter e Milan che sarà visibile in tv in esclusiva su Dazn

Andrea Della Sala

Questa sera alle ore 18 a San Siro si sfideranno Inter e Milan, stadio pieno al 50% con un incasso da 3 milioni per il club nerazzurro:

"Inter-Milan di oggi alle ore 18 sarà trasmessa in diretta esclusiva da Dazn. Sarà possibile seguire il derby tramite l'app di Dazn su smart tv e in streaming attraverso dispositivi mobili come Pc, smartphone e tablet tramite app. La partita sarà accessibile anche attraverso Tim Vision".