il Giornale – Oggi comincia il derby della stella. “Inter avanti sul mercato ma…”

"Oggi comincia un altro derby di Milano, il derby della stella. Chi per primo raggiungerà quota 20 scudetti e potrà appuntarsi sulla maglia la seconda stella festeggerà due, tre, venti volte". Apre così l'articolo de il Giornale in merito al duello Inter-Milan in vista della prossima stagione. "L’Inter è partita sul mercato con un bel po’ di vantaggio grazie alle operazioni già concluse (Lukaku, Asllani, Bellanova, Onana, Mkhitaryan) che hanno esaltato la corsa all’abbonamento dei tifosi neroazzurri. Devono provvedere alle cessioni adesso per rispettare il piano industriale del presidente Zhang", commenta poi il quotidiano.