Inter-Milan, difese a confronto: Conte con solo De Vrij titolare. Pioli non ha alternative

L’emergenza coronavirus ha rimescolato le carte anche per il derby. L’Inter è passata da avere una panchina lunghissima a non avere quasi alternative all’undici titolare. Per quanto riguarda la difesa Conte dovrà fare a meno di Skriniar e Bastoni, colpiti dal Covid, l’unico titolare è De Vrij. Al suo fianco dovrebbero esserci D’Ambrosio e Kolarov nel ruolo di braccetti.

Il Milan recupera Romagnoli in una difesa che ancora non ha subito reti, anche se il capitano dei rossoneri è fuori da parecchio tempo. Al suo fianco Kjaer, l’unico ancora indenne da infortuni. Pioli, però, non ha cambi per i due centrali e in caso di uscita dal campo dovrà adattare qualcuno come Calabria o Kessie.