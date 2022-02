Il Giornale – Inter-Milan, il derby dei duelli. Brozovic vince su Kessie. Barella-Tonali…

Il quotidiano analizza la vittoria milanista. Negli scontri tra singoli meglio i nerazzurri ma non è bastato

"Il sabato dell'Intersi è complicato ad un certo punto. E a complicarlo hanno provveduto in parte le disattenzioni difensive ma in particolare il rendimento insufficiente di Dzeko e Lautaro, tornato forse stanco e frastornato dal lungo viaggio dal Sudamerica. È stato un derby pieno di duelli, uno contro uno: Brozovic ha stravinto il suo con Kessie, soffrendo invece Diaz, Tonali-Barella è finito in pareggio, dalla parte di Dumfries Theo Hernandez hapatito e Leao non si è praticamente visto stritolato tra le ganasce dell’olandese e di Skriniar. Sembrava la chiave del successo interista. E invece poi, all’improvviso, il Milan è uscito dall’incubo ed è entrato in una sorta di favola che gli ha spianato la strada". Così il quotidiano Il Giornale racconta il derby di Milano che si è chiuso sul 2 a 1 per il Milan in casa dell'Inter. Una brutta serata per i nerazzurri che in campionato dovranno ora affrontare il Napoli.