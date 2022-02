Inter-Milan extra-campionato: ecco il bilancio sulle 30 partite giocate

Sarà Inter-Milan in semifinale di Coppa Italia. Un doppio derby che vale l’accesso alla finale della competizione. Ecco i precedenti

Sarà Inter-Milan in semifinale di Coppa Italia. Un doppio derby che vale l’accesso alla finale della competizione. La Gazzetta dello Sport si sofferma sui precedenti tra le due squadre nei derby extra-campionato: “Sono 30 i derby di Milano extra campionato. Il bilancio dice chiaramente Milan: 13 vittorie contro 8 (e 9 pareggi). Ma i successi vanno anche pesati e in tal senso quello dei rossoneri assomiglia a un dominio. Il Milan ha vinto le due finali giocate contro l’Inter (Coppa Italia 1976-77, Supercoppa italiana 2011) e i due confronti europei (semifinale Champions 2002-03, quarti di finale Champions 2004-05). La sfida più importante è proprio la semifinale della primavera 2003: sette giorni di adrenalina pura tra l’andata del 7 e il ritorno del 13 maggio. Un derby infinito, una tensione pazzesca (il destino di Ancelotti e Cuper sembrava legato a quel risultato), un equilibrio difficile da spezzare. E infatti fu solo la regola (adesso cancellata) del gol in trasferta a mandare in finale il Milan: 0-0 nella San Siro rossonera, 1-1 nella San Siro nerazzurra”, si legge.