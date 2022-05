Inter-Milan 0-3, Guarino: “Male l’approccio. Ora il Sassuolo: se vinciamo…”

Le parole dell'allenatrice nerazzurra: "Non abbiamo approcciato bene la gara nè fatto quello che avevamo preparato"

Marco Astori

Rita Guarino, coach dell'Inter Femminile, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Inter Tv dopo la sconfitta per 3-0 nel derby contro il Milan. Queste le sue dichiarazioni: "Non abbiamo approcciato bene la gara nè fatto quello che avevamo preparato, di conseguenza abbiamo concesso troppo ad un avversario che ci ha aggredito fin dai primi minuti e non siamo state lucidi e pazienti a fare il nostro gioco. Ci siamo un po' contratte e spaventate e il Milan alla prima occasione l'ha buttata dentro, e poi non siamo più state in grado di entrare in partita e cercare di cambiare le sorti di questa gara.

Questa era una partita di verifica perchè sottolinea ancora una volta il nostro girone di andata, di come abbiamo fatto bene soprattutto con le squadre di vertice. Non va dimenticato che il Milan è una squadra che ha partecipato alla Uefa Champions League e lottava per il titolo quest'anno, quindi il risultato di andata è stato importante. Oggi sono stati superiori a noi, non c'è dubbio.

Contro il Sassuolo sarà una partita importantissima perchè al di là che il 4°/5° posto cambia poco in termini di classifica per noi è significativo perchè vorrebbe dire aggiungere ancora un ulteriore step di crescita contro una suqadra come il Sassuolo che ha sempre dimostrato grande valore. Una vittoria contro di loro, oltre al sorpasso in classifica, significherebbe molto per la nostra crescita che, senza dubbio, c'è stata", ha concluso.