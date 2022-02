Inter-Milan, i precedenti: bilancio in favore dei nerazzurri. E in casa…

I precedenti alla vigilia della stracittadina tra Inter e Milan, match valido per la ventiquattresima giornata di Serie A

Il prossimo sarà il 176º Derby tra Inter e Milan in Serie A: è l’Inter che giuda il bilancio dei precedenti con 67 successi a 52, completano il quadro 56 pareggi nel massimo campionato: nessuna squadra ha battuto più volte i rossoneri rispetto ai nerazzurri nel torneo - il Milan ha subito 247 gol nel massimo campionato contro l'Inter.

L'Inter ha perso una delle ultime 11 sfide di Serie A contro il Milan: sei successi nerazzurri e quattro pareggi completano il parziale, in cui solo una volta il Milan ha tenuto la porta inviolata.

Il punteggio più frequente nel derby di Milano in Serie A è l'1-1, finale di 27 incontri, incluso quello della gara d'andata.

Sono 87 gli incroci tra Inter e Milan in casa nerazzurra in Serie A: 33 successi per l’Inter contro i 24 dei rossoneri (30N).