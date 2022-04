Inter-Milan, tutto esaurito e incasso record in Coppa Italia. Il precedente era di…

Inter-Milan da record. I nerazzurri sono approdati in finale grazie al 3-0 di ieri davanti a oltre 74mila persone

Inter-Milan da record. I nerazzurri sono approdati in finale grazie al 3-0 di ieri nella semifinale di ritorno, disputata davanti a oltre 74mila persone. Tutto esaurito San Siro per l’occasione, con un incasso da record. Ecco quanto evidenziato da La Gazzetta dello Sport.

“L’Inter sorride in campo per la finale raggiunta, ma anche al botteghino. San Siro era tutto esaurito, gli spettatori della semifinale di ritorno di Coppa Italia sono stati 74.508, per un incasso di 4.156.710 euro, record per la manifestazione. Il precedente primato era quello della finale 2016 tra Milan e Juve con 3,92 milioni di incasso. Prima di ieri, l’ultimo derby con lo stadio pieno era stato quello del febbraio 2020, poco prima dell’ondata Covid”, si legge.