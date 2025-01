Inter-Milan, le formazioni ufficiali: Taremi con Lautaro dal 1′

Le scelte di Simone Inzaghi e Sergio Conceicao per la finale di Supercoppa in programma questa sera

Inter e Milan a Riad si affrontano stasera per il primo trofeo stagionale. In palio nei 90' che stanno per cominciare c'è la Supercoppa italiana già alzata dai nerazzurri negli ultimi tre anni. Simone Inzaghi si ritrova di fronte Sergio Conceicao, già eliminato con il suo Porto in Champions League due anni fa, ora subentrato a Paulo Fonseca. Nell'undici nerazzurro spicca l'assenza di Marcus Thuram, già annunciata, a causa del problemino muscolare che lo ha colpito durante la semifinale con l'Atalanta.