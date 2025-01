Inzaghi vs Conceiçao

Per Inzaghi sarebbe un'altra vittoria in questa competizione. "Se così fosse potrebbe diventare il testimonial perfetto del detto secondo il quale “Le finali non si giocano, si vincono”. Ma sarebbe fargli un torto, perché con il tempo, stagione dopo stagione, grazie anche a una rosa dal coefficiente tecnico sempre più alto, Inzaghi ha saputo regalare alla squadra un gioco brillante e nemmeno così cervellotico da mettere in pratica. Ingredienti semplici rivisitati con innovazioni soprattutto funzionali. C’è curiosità per vedere la ricetta che si inventerà sul momento dall’altra parte Conceiçao. Uno che non ha paura di rischiare e potrebbe anche decidere di mettere Leao dall’inizio anche se non è al top. Perché quando si è sotto, un colpo a sorpresa può far più male", conclude sulla sfida il giornale.