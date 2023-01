CdS – Inter e Milan, ieri una mazzata per Inzaghi e Pioli prima della Supercoppa

Le due squadre speravano in un risultato diverso, per tenere aperte le chance di rimonta, invece dopo ieri sono costrette ad infondere ancora più energie nelle altre competizioni per evitare di rimanere a bocca asciutta.

Si legge sul Corriere dello Sport di oggi: "Le milanesi speravano in un risultato diverso, diciamo pure opposto. Invece dal Maradona è arrivata, e nel modo più fragoroso possibile, la notizia meno piacevole per Pioli e Inzaghi. Oggi, quando sfideranno rispettivamente il Lecce e il Verona, si ritroveranno a -10 (i rossoneri) e a -13 (i nerazzurri) dal Napoli. Peraltro, a stare allo spettacolo azzurro di ieri, inseguendo una squadra che quando decide di dare tutto diventa intoccabile. È un’altra mazzata per le milanesi che, a meno di crolli clamorosi della capolista, dovranno puntare soprattutto sulle coppe, a cominciare dalla “Super” di mercoledì prossimo a Riyad. Poi ci sarà la Champions per entrambe e la Coppa Italia solo per l’Inter".