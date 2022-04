Inter-Milan, moviola TS: nessun errore grave. Gol annullato? Kalulu in fuorigioco ma…

L'analisi degli episodi della sfida tra nerazzurri e rossoneri di ieri sera e il focus sull'arbitraggio di Mariani

Alessandro De Felice

Continua a far discutere la rete annullata a Bennacer in occasione della sfida di ieri sera tra Inter e Milan. Il quotidiano Tuttosport si concentra sull'operato dell'arbitro Mariani della sezione di Aprilia con un focus sugli episodi dei 90 minuti, e in particolare proprio sul gol cancellato ai rossoneri sul risultato di 2-0 per i nerazzurri per un presunto fuorigioco attivo di Kalulu sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

"La direzione di Mariani, senza errori gravi, lascia però delle perplessità, soprattutto per il gol annullato al Milan al 21’ della ripresa. Prima mancano due gialli nel primo tempo a Perisic (fallo su Theo) e Darmian (Leao), mentre è corretta la scelta di ammonire il terzino francese del Milan per il fallo su Correa (a velocità normale sembrava il contrario). Giusto sorvolare anche sul contatto Darmian-Theo in area rossonera al 10’ della ripresa; mentre Mariani non fischia fallo al 18' su Lautaro lanciato a rete, anche se Kalulu in effetti gli pesta il piede destro, togliendogli la scarpa".

"Al 21' l'episodio contestato: angolo per il Milan, respinta di Tomori (petto) e palla a Bennacer che calcia di prima dal limite e segna. Mariani dà il gol, poi viene chiamato al Var e annulla per fuorigioco di Kalulu. Il francese è in fuorigioco davanti ad Handanovic e gli copre la visuale, ma il tiro dell'algerino non è sulla stessa traiettoria dell'asse Kalulu-Handanovic: restano dubbi".