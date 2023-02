Inter-Milan, pagelle CdS: sentenza Lautaro, Acerbi e Calha brillano. Lukaku…

Le pagelle del quotidiano all'indomani del successo di misura per 1-0 dell'Inter nel derby contro il Milan a San Siro

L'incornata del 'Toro' regala all'Inter il secondo derby di fila in meno di venti giorni e conferma la squadra di Inzaghi al secondo posto.

La rete al 35' del primo tempo dell'attaccante argentino stende il Milan e manda in paradiso l'Inter.

Lautaro è tra il migliore dell'Inter, secondo il Corriere dello Sport, con un 7,5 in pagella:

"Settimo centro in 12 derby: in pratica una sentenza. Prosegue il suo straordinario 2023, confermando di aver fatto uno step in avanti nella padronanza e sicurezza con cui sta in campo e con cui sceglie la giocata migliore".

Spiccano le prestazioni di Acerbi ("Si prende cura di Giroud, non facendolo mai girare... ") e Calhanoglu ("Mette sulla testa di Lautaro il corner del vantaggio proprio quando la Curva rossonera lo sta insultando… Ma non è l’unica perla di una gara in cui gode di un’inspiegabile libertà"), entrambi da 7.

Nessuna insufficienza in casa nerazzurra per il quotidiano.

Sufficienza per Dzeko e Onana, mentre cresce Lukaku (6,5): "Un gol annullato, un altro cancellato da una prodezza di Tatarusanu. Primo derby a secco per lui. Ma la condizione sale ed è il segnale più importante per il futuro".