Inter-Milan, pagelle CdS: Lautaro dominatore, Brozovic ‘lavatrice’. Inzaghi? Meglio di Conte

Le pagelle del quotidiano sportivo all'indomani del successo per 3-0 dell'Inter sul Milan nel derby di Coppa Italia

Alessandro De Felice

Una partita praticamente perfetta. Lautaro Martinez trascina l'Inter nel derby di ritorno della semifinale di Coppa Italia. Una prova straordinaria del 'Toro', che con due reti spiana la strada ai nerazzurri verso la finale.

Per il Corriere dello Sport l'attaccante argentino è il migliore dei suoi con un 8: "Un derby da dominatore. Non solo per la doppietta (la seconda in una stracittadina), anzi: lucido e chirurgico, non sbaglia una giocata, arrivando ad “abusare” di Tomori. Il primo gol è un gioiello, molto simile a quello rifilato all’Atalanta a inizio campionato. Prestazione sontuosa: così ha pure “espiato” il rigore sbagliato nella prima sfida di campionato".

Tra i nerazzurri nessuna insufficienza, mentre spiccano diversi 7: Perisic ("Stavolta la perla della serata la regala in difesa: sulla linea chiude la porta a Kessie. Vale come un gol, l’Inter si salva e poi raddoppia. Ovviamente, si fa sentire anche in attacco, dando profondità e costringendo Calabria a restare basso"), Barella ("E’ uno dei segreti della rinascita nerazzurra. Dalla ripresa con la Juventus in poi è tornato nella versione migliore. Il suo è davvero un moto perpetuo, che sfianca gli avversari. Ne fa le spese soprattutto Tonali, ma sono tanti i rossoneri che possono solo inseguirlo"), De Vrij ("Le imbarcate subìte da Giroud nell’ultima stracittadina di campionato avevano lasciato il segno: stavolta al francese concede un solo pallone… nel recupero") e Handanovic ("Attento su Saelemaekers, fa muro anche su Leao. E pochi secondi dopo arriva la fuga del 2-0. L’off-side di Kalulu cancella il gol di Bennacer").

Ancora una volta brilla Marcelo Brozovic, che dopo il gol di La Spezia serve l'assist a Gosens per il sigillo finale: "Una sorta di “lavatrice” in mezzo al campo. Nel senso che pulisce ogni pallone che capita tra i suoi piedi. Finisce pure lui meritatamente in vetrina con l’assist per il terzo gol".

E Inzaghi? Premiato con un bel 8: "Al quarto tentativo vince nettamente il suo primo derby e conquista la finale di Coppa Italia, altra competizione in cui fa meglio di Conte. Fatti e numeri sono dalla sua parte".

Le pagelle dell'Inter: Handanovic 7, Skriniar 6,5, De Vrij 7, Bastoni 6,5 (34' st D'Ambrosio sv), Barella 7, Brozovic 7,5, Calhanoglu 6 (28' st Vidal 6), Perisic 7 (34' st Gosens 6,5), Lautaro Martinez 8 (25' st Dzeko 6), Correa 6,5 (25' st Sanchez 6). Inzaghi 8