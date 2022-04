Inter-Milan, pagelle TS: Lautaro illumina, Brozovic l’anima. Inzaghi ha riportato le lancette…

Le pagelle del quotidiano sportivo dopo la sfida di ritorno della semifinale tra i nerazzurri e il Milan di Pioli

Una serata perfetta. L'Inter torna in finale di Coppa Italia e ritrova la sua stella Lautaro Martinez, alla seconda doppietta in un derby di Milano. Il 'Toro' sforna una prestazione da 8 per Tuttosport: "Illumina la semifinale con una doppietta da far vedere ai nipotini. Il pallottoliere in stagione arriva a 19 e, a corredo, si toglie la soddisfazione di aver messo il timbro notarile in tutte le competizioni giocate dall'Inter".