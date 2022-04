Inter-Milan, San Siro tutto esaurito e incasso da record: battuto il primato in Coppa Italia

I numeri del derby della Madonnina di Coppa Italia tra nerazzurri e rossoneri, in programma stasera a San Siro

75 mila spettatori sugli spalti, 180 Paesi collegati e un incasso da oltre 4 milioni di euro. Sarà un derby della Madonnina da record quello che andrà in scena questa sera a San Siro. Al 'Meazza' ci sarà il primo 'tutto esaurito' a Milano dall'esplosione della pandemia. Un dato dal valore simbolico notevole e la speranza di toranre alla normalità.

La Gazzetta dello Sport sottolinea un numero in particolare: "Questo Inter-Milan farà registrare un incasso superiore ai 4 milioni di euro. È il record in assoluto per qualsiasi partita di Coppa Italia, finali comprese: superata la sfida conclusiva del torneo 2016 tra Milan e Juventus (3,92 milioni di euro, allora)".