"Non sarà come la partita a scacchi più famosa del mondo, quella tra Fischer e Spassky nel 1972, in piena Guerra Fredda. No, non c’è l’ambizione di arrivare a tanto. Ma Inzaghi e Fonseca qualcosa la stanno studiando, per sorprendere e sorprendersi. Perché in fondo gli ultimi sei derby e il momento di forma impongono qualche variazione sul tema, qualche mossa particolare. La impongono all’Inter, per non essere troppo uguale a se stessa, dunque troppo leggibile. E una svolta la cerca il Milan, per ovvi motivi". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in avvicinamento al derby di Milano.