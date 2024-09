"In casa Inter è l’occasione di Lautaro di riprendersi ciò che è suo: la titolarità dopo il giusto riposo contro il Manchester City, la migliore forma, il gol che in questa stagione ancora non è arrivato.

Nell’Inter si è visto un francese diverso in questo avvio di stagione, non tanto per le reti segnate, già 4 in campionato, quanto per la determinazione, la ferocia, la concretezza sotto porta. Thuram si è messo il peso dell’attacco nerazzurro sulle spalle e ha aiutato Taremi, l’uomo in più nel reparto, a inserirsi subito negli schemi di Inzaghi. Non è scontato visto che nelle grandi coppie di attacco del passato un po’ di gelosia c’era verso i nuovi arrivati, e anche questa disponibilità certifica il clima di cooperazione che si respira nell’Inter", aggiunge il quotidiano.