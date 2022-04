Ravanelli: “Il Milan si merita lo scudetto: Pioli-Inzaghi, sul lavoro nessun paragone”

L'ex attaccante ha detto la sua sulla gara di questa sera ma anche sulla sua favorita per il titolo

Fabrizio Ravanelli, a Skysport, ha parlato della partita di Coppa Italia tra Inter e Milan e si è soffermato sulla lotta scudetto: «Credo che sarà una partita decisa sulle fasce laterali. Non è al cento per cento ma Perisic ha fatto la differenza e credo che sulle fasce si possa fare la differenza. Penso possa mettere in difficoltà a livello di corsa l'Inter su Darmian. Il Milan se vorrà avere la possibilità di superare il turno dovrà fare una grande prestazione fisica, su grandi ritmi e non si deve far giocare palla a Brozovic, surclassarla in quelle zone del campo. Chi vincerà questa sera avrà possibilità per lo scudetto».