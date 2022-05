EDICOLA / TS: Il derby scudetto fa più ricca Milano: boom Maignan-Dumfries

La sfida tra i due club milanesi ha fatto lievitare il valore delle due rose. E Arrivabene annuncia "grande mercato per la Juve"

TuttoSport parla di Juventus in prima pagina riprendendo le parole di Arrivabene: "Una Juve più forte". L'ad bianconero annuncia un grande mercato per il club bianconero. Ma prima della prossima stagione c'è ancora in ballo il titolo: "Il derby scudetto fa più ricca Milano. Il duello al vertice ha fatto lievitare il valore delle due rose di 250 mln. Boom Maignan-Dumfries", il titolo scelto dal quotidiano sportivo.