Giornale – Inter e Milan sulle ali dell’entusiasmo: Milano vola con gli ‘scarti’ del Real

Stefano Pioli ed Antonio Conte devono molto ai loro esterni. In particolare, Milan e Inter si affidano all’esuberanza di Theo Hernandez e Achraf Hakimi per sbrogliare le partite più chiuse. ‘Scarti’ del Real Madrid, punti di forza per rossoneri e nerazzurri.

Questo il focus dei colleghi de ‘Il Giornale: “Milano vola, sulle ali dell’entusiasmo. Ma anche sulle ali degli esterni bassi, come si dice adesso, o dei terzini volanti come si diceva cinquant’anni fa. Cambia il lessico, ma non cambia il risultato. Milan e Inter si ritrovano improvvisamente al vertice grazie al momento di grazia degli uomini di fascia: Calabria e soprattutto Theo Hernandez per il Diavolo, Young e soprattutto Achraf Hakimi per i cugini. Sarà un caso, ma anche nelle ultime uscite delle milanesi la svolta è arrivata quando i due “scarti” del Real Madrid (Hernandez e Hakimi, appunto) hanno cambiato marcia, quando il milanista con propensioni da quattrocentista ha cominciato ad infilarsi come una lama nella difesa della Lazio, così come l’interista ha cambiato ritmo a Verona e ha fatto salire di tono nel secondo tutta la squadra di Conte”.