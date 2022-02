Inter-Milan, sfida tra i due migliori attacchi: i nerazzurri al top sui piazzati e…

Alcune statistiche alla vigilia del derby di Milano tra Inter e Milan, match in programma a San Siro domani alle 18

Sabato a San Siro si sfideranno i due migliori attacchi del campionato: Inter (53 gol) e Milan (47). Le due squadre sono anche quelle che in questo campionato sono rimaste in vantaggio per più minuti – quella nerazzurra è inoltre la formazione che in partite casalinghe è stata sotto nel punteggio per meno tempo (solo 62 minuti).