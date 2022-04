Inter-Milan, cosa succede in caso di parità: la regola in Coppa Italia

Cosa dice la regola sui gol in trasferta in Coppa Italia in vista della semifinale di ritorno tra Inter e Milan

Alessandro De Felice

A differenza delle Coppe Europee, in Coppa Italia in caso di parità dopo l’andata e il ritorno, i gol in trasferta valgono doppio. Questo significa che dopo lo 0-0 dell’andata, il Milan questa sera si qualifica con la vittoria o un pareggio con gol, mentre l’Inter deve vincere. In caso di 0-0, tempi supplementari ed eventuali rigori.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)