Inter-Milan, il derby in diretta su Mediaset: telecronaca di Trevisani e Cravero

La semifinale di ritorno di Coppa Italia verrà trasmessa da Canale 5 alle ore 21, telecronaca di Riccardo Trevisani

Martedì 19 aprile in prima serata in diretta dalle ore 21 su Canale 5 e in contemporanea con la diretta televisiva in streaming sul Mediaset Infinity si gioca la semifinale di ritorno di Coppa Italia, il derby della Madonnina Inter-Milan dopo lo 0-0 dell'andata.

Il grande calcio in esclusiva assoluta su Mediaset, che per le prossime tre stagioni 2021-2024 si è assicurata i diritti della Coppa Italia. Tutte le partite sono trasmesse in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset e in live streaming su Mediaset Infinity. Dalle ore 20 i prepartita live di tutte le sfide di Coppa Italia, con l’avvicinamento al match e le interviste esclusive ai protagonisti, saranno visibili per tutti, attraverso ogni tipo di device, su SportMediaset.it e su Mediaset Infinity. Di seguito, il dettaglio del programma delle semifinali:.