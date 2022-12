Inter, Milanese: “Brozovic non giochi la finalina. Mondiale ha aiutato Lukaku”

Intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio, Mauro Milanese, ex calciatore, ha parlato così dell'infortunio di Marcelo Brozovic: "E' chiaro che ora deve fermarsi e non giocare la finalina, ma credo ci siano i giorni necessari per vederlo in campo in Inter-Napoli. E' un calciatore particolare, difficile da sostituire. Oggi scarseggiano i playmaker di questo livello, è un ruolo molto particolare dove operare. Quale centrocampo scelgo tra quello del Napoli e dell'Inter? Parliamo di grandissimi calciatori, ognuno con le proprie qualità.