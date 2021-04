Inter, per l’attacco può riaprirsi la pista Milik: una clausola può aiutare

L'attaccante polacco si sta ritrovando a Marsiglia dopo l'ultimo anno tribolato a Napoli: diversi club lo mettono nel mirino

Lo scontro sul contratto con la dirigenza del Napoli e i mesi trascorsi da fuori rosa rappresentano ormai il passato per Arkadiusz Milik: l'attaccante polacco, da gennaio in forza al Marsiglia, ha ritrovato il campo e di conseguenza il sorriso, dimostrando di non aver perso le sue qualità e il suo feeling con il gol. Il suo bottino in Francia è fin qui di 5 reti e un assist in 12 partite. A questo, secondo quanto riporta calciomercato.com, si aggiunge un altro fattore che può rendere Milik appetibile per diversi club europei: una clausola rescissoria, svelata da L'Equipe, da soli 12 milioni di euro.