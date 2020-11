Inter, “piano B” per l’attacco: Milik il preferito, ma non tramonta l’ipotesi Giroud

L’inter è al lavoro per regalare ad Antonio Conte un rinforzo di valore per il reparto avanzato. Arkadiusz Milik è il nome in cima alla lista dei nerazzurri ma, secondo Tuttosport, non sarebbe ancora tramontata l’ipotesi Olivier Giroud: “Per gennaio, da non dimenticare il solito “Piano B”, ovvero Olivier Giroud: il francese al Chelsea ha giocato poco e per arrivare bene agli Europei vorrebbe andarsene dopo aver “digerito” il rinnovo automatico col Chelsea imposto dal club. L’Inter osserva in attesa di capire se Giroud avrà il via libera e quanto i Blues chiederanno“.