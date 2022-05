Inter, un eventuale mini-triplete inserirebbe Dzeko in un ristrettissimo club

L’impresa è già riuscita ad altri 15 calciatori: il bomber nerazzurro, dunque, diventerebbe il sedicesimo membro del gruppo

La vittoria del Milan a Verona ha complicato la corsa allo scudetto per l'Inter, che però ha ancora due gare per crederci. E il primo a farlo è Edin Dzeko, che, come scrive il Corriere dello Sport, è a caccia di un piccolo record: "Vincere entrambi, vorrebbe dire conquistare un mini-triplete e si tratterebbe di un exploit clamoroso sia per l’Inter sia per l’attaccante bosniaco. Che, peraltro, con il tricolore entrerebbe automaticamente in un ristrettissimo club, quello dei giocatori capaci di conquistare almeno un campionato in tre nazioni differenti. Nel suo caso, l’Italia verrebbe dopo Germania e Inghilterra. L’impresa è già riuscita ad altri 15 calciatori: il bomber nerazzurro, dunque, diventerebbe il sedicesimo membro del gruppo".