CdS – Inter, 40 minuti hanno alimentato gli interrogativi di Inzaghi su una questione

Il tecnico nerazzurro è chiamato a risolvere una questione in particolare in vista dei prossimi impegni

Sono giorni di riflessioni importanti per Simone Inzaghi sulla sua Inter. Il pareggio col Monza ha tolto certezze improvvisamente alla squadra dopo la grande prova col Napoli, complicando di nuovo i piani di rimonta nerazzurri.

In particolare, a deludere è stato Romelu Lukaku, che il tecnico deve però ritrovare ad ogni costo. Spiega il Corriere dello Sport"Una quarantina di minuti per alimentare gli interrogativi, consegnare altri dubbi a Inzaghi e innescare ragionamenti sull’attacco dell’Inter. Un reparto che dovrebbe girare attorno a Lukaku, di norma. Il problema è che finora ha avuto spazio solo la brutta copia del trascinatore duro e puro: un passo avanti e almeno due indietro, nel 2023. Le contraddizioni al primo posto, col rischio che questo si rifletta sul rendimento della squadra com’è successo a Monza. Lukaku visto così è ancora fuori condizione, ha “tirato” per la partitissima col Napoli di cinque giorni fa ma nel pari di sabato simboleggiava l’involuzione interista".