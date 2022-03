Inter, 1375 minuti per i 10 calciatori impegnati con le rispettive Nazionali

Da Barella e Bastoni ai sudamericani, passando per il resto degli europei: il bilancio dei nerazzurri internazionali

Fabio Alampi

L'Inter è pronta a tornare in campo domenica 3 aprile alle 20:45 sul campo della Juventus per la 31ª giornata di Serie A. Si è infatti conclusa la settimana dedicata agli impegni delle nazionali, tra amichevoli e gare di qualificazioni ai Mondiali.

Sono stati 10 i nerazzurri scesi in campo con le rispettive selezioni, per un totale di 1.375 minuti disputati: Barella, Bastoni, Calhanoglu, Sanchez e Vidal hanno detto addio al sogno di partecipare ai Mondiali, con le eliminazioni di Italia, Turchia e Cile. Formalità per l'Argentina di Correa, già qualificata a Qatar 2022. Amichevoli internazionali per Perisic, Skriniar, Dumfries e Dzeko.

Alessandro Bastoni (totale di 114' in campo) e Nicolò Barella (77') sono scesi in campo nella sconfitta dell'Italia contro la Macedonia del Nord, costata l'eliminazione dai Mondiali. Bastoni ha disputato uno scampolo di gara anche nella sfida vinta dagli azzurri per 3-2 contro la Turchia.

Stesso destino degli azzurri per Hakan Calhanoglu, in campo in totale per 167 minuti. Match intero nella sconfitta per 3-1 contro il Portogallo nella semifinale dei playoff, poi in campo con la fascia da capitano - ereditata da Yilmaz - nell'amichevole contro l'Italia.

Joaquin Correa ha giocato 64' nella prima delle due partite disputate dall'Argentina: 3-0 contro il Venezuela, con la Seleccion già qualificata ai Mondiali.

Chi non ha trovato la qualificazione a Qatar 2022 è stato il Cile: Alexis Sanchez (due partite intere) e Arturo Vidal (totale di 171 minuti) hanno disputato da titolari le due partite della Roja. Sconfitte decisive, contro Brasile (4-0) e Uruguay (2-0).

Per quanto riguarda le amichevoli, Denzel Dumfries e Milan Skriniar hanno fatto il pieno di minuti. L'esterno olandese ha partecipato alla vittoria per 4-2 sulla Danimarca e ha contribuito con l'assist all'1-1 contro la Germania. Per Skriniar sconfitta per 2-0 sulla Norvegia e vittoria per 2-0 sulla Finlandia.

Ivan Perisic in campo con la Croazia: 73 minuti contro la Slovenia (1-1) e un tempo nella vittoria per 2-1 sulla Bulgaria.

Infine Edin Dzeko, unico calciatore nerazzurro a segno: 90' nella sconfitta con la Georgia, 34' da subentrato con il Lussemburgo, con il gol vittoria (1-0).

(inter.it)