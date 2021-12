Inter, occhi sul nuovo Bastoni: nel mirino Viti, nuovo gioiellino dell’Empoli

Il difensore centrale, classe 2002, si sta imponendo come uno dei prospetti più interessanti della Serie A

"Il 19enne Mattia è stato seguito da vicino nella sua crescita tumultuosa, da quando Andreazzoli l'ha lanciato a Cagliari un po' a sorpresa. Il tecnico dell'Empoli alterna per scelta i suoi centrali, ma il ragazzo entrato nel settore giovanile a 9 anni ha già messo in fila sei presenze da titolare. Tutte secondo lo stesso copione: calma olimpica, piede sinistro educato, concentrazione in marcatura, grandi margini di miglioramento in costruzione. Per i dirigenti dell'Inter ha un che di Bastoni, che venne messo sotto contratto nel 2017 quando di presenze in A ne aveva appena tre: tutti si augurano che segua lo stesso cursus honorum. È fiorentino di Borgo San Lorenzo e per questo interessa anche alla Viola, poi c'è pure il Milan a vigilare, anche se lo stacco interista può essere decisivo".