Rosa più ampia

"Il secondo piano su cui lavorare è l'organico. Che è più attrezzato rispetto alla scorsa stagione. I giudizi d'estate sono sempre parziali e vanno confermati dal campo, certo. Ma sembra difficile da stravolgere il pensiero iniziale. E dunque Martinez per dare il cambio a Sommer, quando lo svizzero dovesse accusare un calo di forma. Zielinski dove c'erano Sensi e Klaassen è un evidente salto in avanti. E in attacco Taremi al posto di Sanchez, per appoggiare la ThuLa. La qualità è aumentata. E questo consentirà a Inzaghi una rotazione sulla carta maggiore rispetto alla scorsa stagione, quando in campionato giocavano quasi sempre più o meno gli stessi. E dunque una gestione migliore delle energie e un'Inter meno uguale a se stessa tra una partita e l'altra. Ma anche dentro la stessa gara: Zielinski e Taremi, per dire, sono giocatori in grado di aggiungere colpi e soluzioni".