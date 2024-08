"In questo senso, partire con il piede giusto è un obiettivo di rincorrere. E in questo senso, quel che Inzaghi vuole vedere già da domani a Londra è la compattezza di squadra. La fase difensiva è apparsa un po’ in difficoltà con l’Al Ittihad e in qualche frangente anche a Pisa. Al netto degli errori individuali, vanno ritrovati i meccanismi quasi perfetti della scorsa stagione. Pavard deve respingere l’assalto di Bisseck verso una maglia da titolare, Acerbi non ha rivali e a sinistra con lui Bastoni cerca antiche certezze. Come, peraltro, lo sono Dimarco e Darmian: lui, più di Dumfries, è favorito per la fascia destra. C’è poco da spiegare, per Inzaghi. C’è, piuttosto, da lavorare sulle teste dei protagonisti".