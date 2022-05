Inter, zero minuti ieri per Gosens. “Resta un mistero il fatto che…”

Zero minuti. Ieri, a sorpresa, Robin Gosens non è nemmeno subentrato nel match vinto 4-2 in rimonta dall’Inter contro l’Empoli

Alessandro Cosattini

Zero minuti. Ieri, a sorpresa, Robin Gosens non è nemmeno subentrato nel match vinto 4-2 in rimonta dall’Inter contro l’Empoli. Nonostante la finale di Coppa Italia di mercoledì, il tedesco è rimasto tutto il tempo in panchina. Della scelta di Inzaghi su Gosens ha parlato così oggi La Gazzetta dello Sport.

“Certo, il lungo infortunio ha consigliato cautela. Certo, un Ivan Perisic così è difficile da tenere in panchina. Certo, la fascia sinistra sarà sua dopo l'estate. Ma resta un mistero il fatto che - sommando i minutaggi - Robin Gosens abbia giocato poco più di una partita e mezza con la maglia dell'Inter, senza mai partire dal primo minuto. A gennaio il tedesco è stato indubbiamente un colpo di mercato ben orchestrato da Giuseppe Marotta, che si è assicurato per 25 milioni di euro (bonus compresi) uno dei talenti di fascia più ambiti al mondo per una cifra contenuta. Anche contro l'Empoli, però, nonostante i cinque cambi effettuati da Simone Inzaghi per far rifiatare i titolari in vista della finale di Coppa Italia, Perisic è rimasto in campo fino all'ultimo e Robin seduto a guardare”, si legge.