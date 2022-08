Inter, Mkhitaryan si allena ancora a parte: obiettivo derby. Bellanova in gruppo

Simone Inzaghi incrocia le dita. L'allenatore dell'Inter potrebbe avere a disposizione Henrikh Mkhitaryan in vista del derby contro il Milan, in programma sabato alle 18.

Come riferisce Tuttosport, anche ieri l'armeno - out da ferragosto per un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra - si è allenato a parte ma potrebbe esserci contro i rossoneri.