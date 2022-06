Inter-Mkhitaryan, ecco quando l’annuncio. Per Inzaghi rappresenta un valore aggiunto

Humanitas, Coni, poi la sede dell'Inter per la firma fino al 2024. È stata questa la prima giornata nerazzurra di Henrikh Mkhitaryan. L’armeno ha anche lavorato a tutti i contenuti audio/video che diventeranno d’attualità non appena il suo arrivo in nerazzurro sarà ufficiale. "Non lo è diventato ieri semplicemente perché manca il via libera da parte della Roma, società che ne detiene i diritti fino al 30 giugno. Dettagli burocratici, al più tardi il primo luglio - come in fondo accadrà con il portiere Onana, preso a parametro zero dall’Ajax - l’armeno sarà un giocatore nerazzurro anche ufficialmente, senza ulteriori rinvii", spiega la Gazzetta dello Sport.