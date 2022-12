Inter, Mkhitaryan alternativa d’oro di Inzaghi: “Occhio alla sorpresa col Napoli”

Focus sull’importanza di Henrikh Mkhitaryan nella rosa dell’Inter sulla Gazzetta dello Sport oggi in edicola. “Qualcuno, in estate, probabilmente ha sottovalutato la portata dell’affare”, sottolinea la rosea. Si tratta del giocatore più vincente della rosa nerazzurra, che si è preso la maglia da titolare dopo l’infortunio di Brozovic. E ora che il croato è rientrato?

Ecco quanto evidenziato dalla rosea: “Mkhitaryan è l’alternativa d’oro a disposizione di Inzaghi, che si ritrova un titolare in più non solo in mediana, ma anche in attacco. Potrebbe essere la sorpresa in vista del big match contro il Napoli, almeno stando alle indicazioni arrivate di recente da Malta”, si legge.