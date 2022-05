Inter-Mkhitaryan, manca solo l’ufficialità: Roma informata, le cifre dell’affare

Il centrocampista armeno non rinnoverà il suo contratto in scadenza con i giallorossi: nerazzurri pronti ad accoglierlo

"Mkhitaryan è virtualmente un calciatore dell'Inter. Il biennale da 3,5 milioni di euro a stagione, bonus compresi, è stato sufficiente per lasciare indietro la Roma. Tanto che è arrivato anche il passaggio burocratico che di regola avviene nel caso dei giocatori a parametro zero: l'Inter ha infatti avvisato la Roma della trattativa per il centrocampista armeno. Quando avviene questo step, è perché si ha la certezza di portare a termine l'operazione. All'Inter non hanno più dubbi, in questo senso. Le ultime ore sono state ancor più rassicuranti: in viale della Liberazione sono convinti che non ci sarà rilancio da parte della Roma in grado di spingere Mkhitaryan al ribaltone. Non resta dunque che aspettare per l'ufficialità. Ma l'armeno si appresta ad abbracciare Inzaghi".