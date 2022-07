Inter-Monaco, spazio ancora alla LuLa. Primi minuti per i nazionali, assente Skriniar

Dopo la prima uscita di Lugano, l'Inter è pronta a scendere in campo questa sera contro il Monaco. Sarà una formazione con più titolari quella di Inzaghi che in settimana ha riabbracciato i nazionali.

"Rispetto alla prima amichevole di martedì scorso ci sarà qualche big in più da inserire, visto che mercoledì ad Appiano è arrivata la cavalleria: De Vrij, Dumfries, Calha, Bastoni, Barella, Brozovic, Sanchez, Dimarco. Verso Ferrara, però, non viaggerà Skriniar, oggetto del desiderio Psg: un po’ a causa del mercato, un po’ perché recupera da un infortunio. Da capire se Inzaghi userà ancora una volta il Tucu Correa come trequartista, mentre di certo avrà il primo spazio stagionale Edin Dzeko, rientrato alla base lunedì con due giorni d’anticipo. Non dall’inizio, però, perché sarà ancora Lu-La", sottolinea La Gazzetta dello Sport.