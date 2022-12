Mondiale da vincitrice per l’Inter: un nerazzurro ancora in finale, oggi derby Lautaro-Brozo

Ancora una volta, il Mondiale sorride all'Inter, che, come in ogni edizione dal 1982 in poi, avrà almeno un suo giocatore in finale

Marco Macca

Ancora una volta, il Mondiale sorride all'Inter, che, come in ogni edizione dal 1982 in poi, avrà almeno un suo giocatore in finale. Oggi, nella semifinale tra Argentina e Croazia, ci sarà il derby tutto nerazzurro tra Lautaro e Brozovic. Scrive Libero:

"Chi, invece, può ritenersi già vincitrice dalla campagna qatariota è l’Inter, che questa sera potrà assistere a una sfida a tinte nerazzurre tra l’attaccante della Seleccion Lautaro Martinez e il centrocampista croato Marcelo Brozovic. Entrambi presenti in tutte le cinque partite disputate da Argentina e Croazia e che sicuramente rappresenteranno il proprio Paese anche nella semifinale di Lusail. Brozovic da titolare in mediana (per far coppia, ovviamente con Modric, ma anche con l’ex interista Kovacic), Lautaro probabilmente da subentrante, con Julian Alvarez nel tridente insieme a Messi e Di Maria. Quel che è certo, però, è che quando la palla peserà di più, i due interisti saranno sul rettangolo verde, come dimostrato da entrambi durante la lotteria dei calci di rigore che li ha visti protagonisti".

(Fonte: Libero)