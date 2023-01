CdS – Inter, con il Monza torna titolare Dumfries. Due ballottaggi per Inzaghi

L'Inter, dopo il successo contro il Napoli, affronta questa sera il Monza. Il Corriere dello Sport prova a fare delle previsioni sulla formazione che schiererà Inzgahi: "In attacco, ieri, Inzaghi ha mescolato le carte, come aveva fatto anche alla vigilia del match con il Napoli. Al fixing della Pinetina, però, le quotazioni di Dzeko sono leggermente superiori a quelle di Lautaro. A ogni modo, soltanto il lavoro di questa mattina - la squadra è rimasta in ritiro nel centro sportivo e raggiungerà Monza solo per la partita - scioglierà le riserve. [...] Attenzione, però, perché Lautaro non è tagliato fuori. Peraltro, contro il Napoli è entrato con lo spirito giusto, trovando il modo per farsi valere. Giocherà certamente: si tratta di capire quando e quanto. Chi avrà meno spazio questa sera, quindi Correa compreso, avrà l’occasione per rifarsi martedì, in Coppa Italia, contro il Parma. L'obiettivo di Inzaghi è far raggiungere a tutti la forma ideale.