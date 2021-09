Morale alto e consapevolezza: l’Inter c’è. È cambiato l’atteggiamento e chi pensava…

Nonostante alcuni addii 'pesanti', la squadra ha reagito e ha dimostrato sul campo che il contraccolpo psicologico non c'è stato

Inutile girarci intorno, non è stata un'estate semplice per l'Inter e i suoi tifosi, Dopo la conquista dello scudetto, alcuni pezzi da 90 sono andati via: da Conte fino ad Hakimi e Lukaku. "Per chi pensava al contraccolpo psicologico post addio di Conte, Lukaku e Hakimi, la risposta più è arrivata dal campo", è quanto riporta la Gazzetta dello Sport.