Inter, difficile Moses ci sia col Cagliari: ecco perché. E ieri è stato ad Appiano e ha…

Siamo ancora in attesa dell’ufficialità e poi Victor Moses sarà a tutti gli effetti un calciatore dell’Inter. La Gazzetta dello Sport spiega come può essere che il giocatore sarà a disposizione contro il Cagliari, spiegando anche perché ancora non c’è stato ancora l’annuncio del club: “Victor proverà ad esserci per la panchina. A patto che i documenti che devono arrivare dalla Turchia non gli facciano perdere un altro giorno di potenziale allenamento. Già, perché anche ieri l’annuncio ufficiale dell’acquisto del centrocampista, in prestito in Turchia dal Chelsea, è stato rinviato. Questioni meramente burocratiche, che però hanno ridotto a tre (da quattro) i possibili allenamenti di Moses prima del Cagliari. Senza ufficialità il giocatore è sì andato ad Appiano, ma solo per salutare i nuovi compagni e prendere confidenza con l’ambiente. Impossibile mettersi già al lavoro”.